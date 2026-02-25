Sanremo, J-Ax: “Gli USA e la finanza comandano il mondo, destra e sinistra sono immobili”

“Ci fanno fare una guerra orizzontale, quando l’unica guerra che dovremmo fare è verso l’alto, verso quello 0,1% che detiene tutto il potere del mondo. Ci distraggono e ci fanno litigare fra noi, in modo che non ci accorgiamo che al di sopra di loro c’è chi veramente controlla tutto”.

J-Ax non la manda a dire sulla situazione politica italiana e internazionale, intervistato dai giornalisti a margine della sua conferenza stampa sanremese.

L’artista, in gara al festival con il brano ‘Italia starter pack’, scandisce: “A noi prima ce lo dicono gli Usa cosa fare, e poi ce lo dice la finanza. Anche noi stiamo disfacendo la sanità pubblica e la stiamo privatizzando, ma non stiamo ancora al punto degli americani. Anche noi stiamo giustificando il caporalato di grandi multinazionali che fanno lavorare la gente con turni assurdi e sottopagati, però non lo abbiamo ancora fatto in maniera così veloce come gli altri. Quindi il nostro immobilismo, senza merito, in un certo senso ci sta premiando”.

Quindi il governo Meloni non sta facendo così male? “Ho detto un’altra cosa – chiarisce J-Ax – Io dico se volete essere la destra, almeno fate la destra veramente. Quelli che dicono di essere di destra fanno poco la destra, quelli che dicono di essere di sinistra fanno poco la sinistra, perché in realtà dobbiamo sempre cercare il cerchiobottismo e il neutralismo”.

Perciò, spiega J-Ax, “dire qualcosa di positivo sulla Meloni o su chiunque altro non conta più nulla” perché “ci lasciano fare una guerra orizzontale, quando l’unica guerra che dovrebbe essere combattuta oggi è quella verso l’alto, verso quello 0,1% che detiene tutto il potere e le ricchezze del mondo”. La politica serve “a distrarci per farci fare una guerra orizzontale e litigare tra di noi, in modo che non ci accorgiamo che al di sopra di loro c’è chi veramente controlla tutto”.