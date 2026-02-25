Video

Ue alle prese con i dazi di Trump, l’incertezza regna sovrana – Eurofocus podcast, Adnkronos

by Adnkronos 0 comment

La clamorosa bocciatura dei dazi di Trump da parte della Corte Suprema ha aperto uno scenario di ulteriore, crescente, incertezza per tutte le parti coinvolte. Le istituzioni della Ue prendono tempo, le imprese devono fare i conti con il loro peggiore nemico, l’instabilità delle regole. Una marea di ricorsi può intasare i tribunali, mentre è prevedibile che gli investimenti possano fermarsi.

