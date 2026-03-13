Sanità: Del Vecchio (Bocconi), ‘commistione pubblico-privato crea problemi a entrambi’

“Spesso è difficile distinguere tra componente pubblica e privata in sanità. Questa commistione crea problemi ad entrambi. Da un lato gli ospedali pubblici sono chiamati ad avventurarsi ad offrire servizi privati mentre dall’altro lato si deve adattare l’offerta alla geografia del sistema”. Lo ha detto Mario Del Vecchio, affiliate professor presso CeRGAS SDA Bocconi, partecipando all’incontro ‘Innovazione e sostenibilità per il futuro del Ssn’, organizzato da Clariane Italia a Roma con la partnership del Centro di ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale dell’università Bocconi. Obiettivo dell’evento, che ha coinvolto istituzioni, mondo accademico e operatori del settore, l’apertura di un confronto sulle sfide strutturali non più rinviabili per il Servizio sanitario nazionale.