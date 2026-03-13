Italia economia n° 10 dell’11 marzo 2026

Trasporto aereo, a Fiumicino istituzioni e operatori si confrontano sul futuro del settore; mprese: Maire supera la guidance nel 2025 e accelera con piano strategico aggiornato; Energia; Rete Terna è leva per competitività Paese; Energia: Gruppo Hera torna protagonista della quarta edizione di Key Expo, Energia, idrogeno: Alperia, ‘approccio graduale tra integrazione territoriale e realismo industriale’; Dolomiti Energia presenta la nuova brand identity: rinnovabili, integrati, indipendenti; Energia: Gse al Key The Energy Transition Expo; Energia: Siemens a Key 2026, ‘infrastrutture integrate e resilienti abilitano la transizione’; Zanetti (Gemmo Spa), ‘realizziamo infrastrutture tecnologiche e ne gestiamo manutenzione ed energia’; Energia: Mauri (Sorgenia), ‘con nostri Ppa garantiamo prezzo più basso’; Energia: Magis debutta alla quarta edizione di Key Expo con un rebranding innovativo; Energia: Leonessi (Cisambiente), ‘H2 e Ch4 i ‘bioeroi’ che risolvono problema energetico e del rifiuto umido’; Energia: Di Pietro (Hisense Italia), ‘pronti a servire mercato italiano con prodotti energy storage’; Energia: Faccenda (Iberdrola Italia), ‘a Key 2026 per costruire insieme la transizione energetica’; Energia: Sangiovanni (Ultranet), ‘progetto EDD a supporto pmi’