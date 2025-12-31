Video

Salus tv n° 52 del 31 dicembre 2025

In questo numero: Entrare in una cellula umana e fare ricerca sul cancro. Oggi è possibile con sistema di realtà virtuale di XMetaReal (lettura: xmètarìal) per Fondazione Airc Studio italiano ha indagato meccanismi che rendono più suscettibili pazienti con malattie infiammatorie intestinali a svilupparne di neurologiche quali l’Alzheimer E ancora Il Natale solidale di Aisla raccoglie 480 mila euro per il Centro NeMo A Napoli primo corso in Italia di Oncoanestesia organizzato dall’Istituto Pascale A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: De Vivo (Harvard Medical School), “Invecchiamento dipende da sistema immunitario, va tenuto in forza con ottimismo e leggerezza”

