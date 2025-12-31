News

A Chico Forti permesso per lavorare: insegna windsurf ai disabili e inglese agli anziani

by Adnkronos
Chico Forti, tornato nel nostro Paese il 18 maggio 2024 dopo una detenzione di oltre 20 anni negli Stati Uniti, per l’omicidio di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio 1998, ottiene il permesso di lavorare e svolgere attività di volontariato fuori dal carcere. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, Forti ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Venezia il cosiddetto articolo 21 dell’ordinamento penitenziario: frequenterà un corso da pizzaiolo, insegnerà inglese agli anziani e infine tornerà a praticare windsurf sul lago di Garda, insegnando la disciplina ai disabili.  

cronaca

