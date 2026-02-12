Video

Ricerca: Montemezzi (Sirm), 'solo il 28% degli scienziati nel mondo è donna'

by Adnkronos
“La presenza femminile nelle Steam è ancora molto bassa: in Italia meno di una donna su cinque possiede una laurea in queste discipline. Questo si riversa anche nella ricerca: da un report dell’Unesco emerge che a livello mondiale, circa il 28% delle donne fanno scienza e ricerca”. Sono le parole di Stefania Montemezzi, coordinatrice Commissione Dei (Diversità, equità e inclusione) della Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm), in occasione del convegno promosso oggi dalla società scientifica al Centro diagnostico italiano a Milano, in collaborazione con Fondazione Bracco, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

