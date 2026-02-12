Video

Ricerca: Brunese (Sirm), ‘radiologo fondamentale per individuare errori dell’Ia’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Dobbiamo sapere  che le allucinazioni” quindi gli errori “dell’intelligenza artificiale possono raggiungere nell’applicazione dei programmi anche il 15%. Il ruolo del radiologo è quindi molto importante per capire e trovare l’eventuale errore”. A dirlo è Luca Brunese, presidente eletto di Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica), al convegno organizzato a Milano dalla Sirm – Società italiana di radiologia medica e interventistica e Commissione Dei (Diversità, equità e inclusione), in collaborazione con Fondazione Bracco, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

Potrebbe interessarti

Ricerca: Montemezzi (Sirm), ‘solo il 28% degli scienziati...

A di aderenza ai vaccini, i consigli dei...

Pediatri, ‘corretta alimentazione previene obesità e malattie anche...

Porti: Latrofa (AdSP), ‘Porto di Civitavecchia perno strategico...

Porti: Angelilli (Regione Lazio), ‘Porto di Civitavecchia leva...

AI e donne, ancora poche nelle discipline Steam:...

Milano Cortina, Mattarella parla con Fontana: “6 Olimpiadi...

Migranti, Vannacci (Fnv): “In Europa ora la remigrazione...

Casa, Tinagli (Pd): “Prezzi impazziti in Ue, servono...

L’Europa riaccende il dossier Trump e dazi, ma...