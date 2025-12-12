Video

Nautica: nuovi paradigmi per una delle eccellenze più riconosciute del Made in Italy

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

L’Assemblea annuale di Confindustria Nautica ha riunito, presso la Camera dei Deputati a Roma, gli imprenditori del settore per discutere i nuovi modelli economici e industriali che stanno trasformando la filiera. L’incontro ha confermato la nautica italiana come eccellenza del Made in Italy, capace di innovare e mantenere una forte leadership globale. Titolo del convegno “Nautica: nuovi paradigmi per l’industria Made in Italy”, un appuntamento dedicato al futuro della filiera nautica italiana e al suo ruolo strategico nello sviluppo del Paese.

Potrebbe interessarti

Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti

La Ue congela a tempo indeterminato i beni...

Nautica: Formenti (Confindustria Nautica), ‘lavorare in sinergia per...

Salus tv n° 49 del 10 dicembre 2025

Università, Fossa (Luiss): “Ai giovani il compito di...

Università, Marcegaglia: “Momento complesso ma ricco di opportunità:...

Luiss inaugura l’Anno Accademico e pone l’Europa al...

Mosca boccia il piano di pace Usa-Ucraina prima...

Università, Boccardelli (Luiss): “Nuova architettura europea e centralità...

Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo