LetExpo, Buganè (Furlog): “Quando c’è crisi bisogna solo decidere se stare dentro o fuori”

“Il mondo attuale è pieno di innovazioni, la comunicazione e le informazioni nei contesti internazionali quando sono in corso guerre, terremoti e restrizioni diventano fondamentali. Ma anche in queste situazioni abbiamo l’opportunità di decidere da che parte stare; se dentro o fuori. Stiamo lavorando tantissimo nella digitalizzazione e l’associazione Alis ci ha fornito un grande contributo”, ha dichiarato Giuseppe Buganè, Managing Director di Furlog a margine di LetExpo in corso a Verone e arrivato alla quinta edizione.

