Video

LetExpo, Zanetti (Confitarma): “Ho chiesto a Crosetto supporto logistico della Marina Militare”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“II trasporto marittimo è ancora oggi il più ecocompatibile alla luce di emissioni inquinanti pari solo al 2% per l’80% delle merci nel mondo che viaggia via mare. Oggi però la crisi internazionale ha un forte impatto. Oltre 3000 navi sono bloccate all’interno del Golfo Persico e non possono passare lo stretto di Hormuz. Altre 500 sarebbero dovute entrare e sonno all’esterno. Le rotte verso il Golfo Persico sono state cancellate e questo ha inevitabilmente un impatto negativo mondiale. La sicurezza e il benessere dei propri equipaggi è la priorità di ogni armatore. Ho scritto al Ministro della Difesa Maurizio Crosetto e per conoscenza Ministro dei Trasporti Matteo Salvini per sensibilizzare sull’opportunità di avere navi della Marina Italiana a rinforzo e per provare a far riprendere la catena logistica. Pensiamo sia importante far entrare le nostre istanze nelle considerazioni del governo”, ha dichiarato Mario Zanetti, Presidente di Confitarma a margine di LetExpo

Potrebbe interessarti

LetExpo, Ferrari (Assiterminal): “In arrivo un numero sproporzionato...

LetExpo, Buganè (Furlog): “Quando c’è crisi bisogna solo...

LetExpo, De Pascalis (Wurth): “Fatichiamo a capire quello...

LetExpo, Merlo (Asf): “Chiediamo al Governo ammortizzatori per...

LetExpo, Tranchino (Watson, Farley & Williams): “Ripensare al...

Salus tv n° 10 dell’11 marzo 2026

Bomba d’acqua su Roma: piove dentro l’aeroporto di...

LetExpo, Robino (Contship): “Cogliere nuove opportunità anche nelle...

LetExpo, Galiotto (Galiotto Consulting): “Rivedere i modelli organizzativi...

Energia: Biae debutta alla quarta edizione di Key...