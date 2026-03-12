Video

LetExpo, Ferrari (Assiterminal): “In arrivo un numero sproporzionato di merci a cui dover far

by Adnkronos
by Adnkronos

“La situazione internazionale porta oltre all’aumento dei costi su contratti già chiusi e quindi senza la possibilità di poterli assorbire, anche a una ripianificazione dei turni di lavoro e nella gestione degli spazi all’interno dei terminal. Avremo dei rallentamenti sull’import e ci aspettiamo poche settimane, un arrivo sproporzionato di merci a cui fare fronte come successo in epoca covid. L’Italia è un paese trasformatore che necessità di materie prime che stanno subendo un rallentamento inaspettato”, ha dichiarato Alessandro Ferrari, direttore di Assoterminal a margine di LetExpo in corso a Verona

