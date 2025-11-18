Laila Hasanovic, la modella che ha rubato il cuore a Sinner

Lavora per grandi brand della moda come Armani e Prada, tra TikTok e Instagram ha oltre

750mila follower che seguono le sue giornate e, secondo la stampa internazionale, sarebbe

una delle pochissime persone al di fuori dei famigliari ad aver incontrato Michael Schumacher

dopo l’incidente del 2013. Ma il nome di Laila Hasanovic in questi giorni è su tutti i giornali per la sua

relazione (ormai ufficiale dopo mesi di rumors) con il campione di tennis Jannik Sinner.

Musiche su licenza Machiavelli Music.

