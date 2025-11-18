Video

Laila Hasanovic, la modella che ha rubato il cuore a Sinner

by Adnkronos
Lavora per grandi brand della moda come Armani e Prada, tra TikTok e Instagram ha oltre
750mila follower che seguono le sue giornate e, secondo la stampa internazionale, sarebbe
una delle pochissime persone al di fuori dei famigliari ad aver incontrato Michael Schumacher
dopo l’incidente del 2013. Ma il nome di Laila Hasanovic in questi giorni è su tutti i giornali per la sua
relazione (ormai ufficiale dopo mesi di rumors) con il campione di tennis Jannik Sinner.

