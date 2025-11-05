Video

Eicma 2025: Cianetti (Ducati Motor Holding), ‘un onore essere qui a celebrare i nostri 100 anni’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“È con grande piacere e onore che siamo qui ad Eicma 2025 con il marchio dei 100 anni, una storia unica al mondo, che vede questa azienda partire da Borgo Panigale a Bologna con i primi esperimenti nel mondo delle radio, grazie anche all’influenza di Guglielmo Marconi sui fratelli Ducati, per poi iniziare dal 1946, con il Cucciolo, la carriera motociclistica di Ducati”. A dirlo è Patrizia Cianetti, direttrice marketing e comunicazione di Ducati Motor Holding, alla giornata di apertura alla stampa dell’edizione 2025 dell’esposizione internazionale delle due ruote, che si aprirà al pubblico dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano.

Potrebbe interessarti

Eicma 2025: David Castera, ‘tutta la storia della...

La battaglia per Pokrovsk, Zelensky va a visitare...

Eicam, Faget (Aixam), ‘nel 2025 prevista una crescita...

Eicma: Aixam Mega continua a crescere in Italia

Tech: Controllo, sicurezza, tranquillità. Ring Intercom Video arriva...

Tech, Ward (Ring & Blink): “Con Ring Intercom...

Ecomondo, Gruppo Hera e Automobili Lamborghini insieme per...

Acea a Ecomondo 2025: innovazione e sostenibilità per...

Digitale: imprese e istituzioni per la tutela dei...

Caparezza, libertà è immaginazione