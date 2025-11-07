Video

Samia Suluhu Hassan, la Tanzania e la vittoria fragile

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Originaria di Zanzibar, Samia Suluhu Hassan resta alla guida della Tanzania, dopo elezioni insanguinate e contestate, il cui esito era scontato. E’ la prima donna presidente del Paese, ma è una vittoria controversa quella con cui ha conquistato quello che è di fatto un secondo mandato. Ha prestato giuramento avvolta in un velo rosso.

Estratti audio: VIDEO Tanzania – President Addresses United Nations General Debate, 76th Session (English) | #UNGA- Nazioni Unite – 23 SET 2021; VIDEO Angelus, 2 novembre 2025 Papa Leone XIV LIS – Vatican News – 2 nov 2025.

Iscriviti e segui “Aggiungi contatto” anche su: 
YouTube (https://youtube.com/playlist?list=PLqUAdD1OW-6yP8m_bTA1fLHu60IdsGK2w&si=e3xAmG-jbj1XGaUu)  
Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/us/podcast/aggiungi-contatto/id1715454849)  
Spotify (https://open.spotify.com/show/3FVAJt48FigZsCTn155zzv)  
Amazon Music / Audible (https://music.amazon.com/podcasts/9ed4891a-b33c-4b05-b9ef-6288fcf3f159)  
adnkronos.com (https://www.adnkronos.com/speciali/aggiungi_contatto/)  
 
Musiche su licenza Machiavelli Music.  
AdKey:zP-94qNWQqj3XM 

Potrebbe interessarti

Claudio Amendola: “Da giovane cintura nera di bugie,...

Un viaggio tra storia, innovazione e arte: al...

Cannata (Universitas Mercatorum): “Equità, sostenibilità e conoscenza per...

Ferretti (imprenditrice), ‘All’Universitas Mercatorum: la moda è racconto,...

Amato (università La Sapienza): ‘Una vera classe dirigente...

Mostra 120 anni FS, Tanzilli (Gruppo FS): ‘Le...

Mostra 120 anni FS, Gabrielli (VIVE): ‘Un viaggio...

Salute: vincitori i-Days 2025, ‘Alma-Care risolve problemi di...

Salute: Buratti (Synlab Italia), ‘lavorare con studenti ci arricchisce...

Salute: ‘Alma-Care’ vince gli i-Days 2025, l’hackathon di Synlab sulla longevità