Video

Ai, Fiori (Inail): ‘innovare perché sia davvero a servizio dell’uomo’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il tema dell’intelligenza artificiale non può essere affrontato da un solo Paese. Servono innovazione tecnologica e regole oltre alla capacità di fare in modo che questa innovazione diventi al servizio dell’uomo e non il contrario”. Così Marcello Fiori, direttore generale dell’Inail, in occasione del convegno “IA e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità”, organizzata a Roma dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con Inps e Inail, per promuovere un confronto con istituzioni, parti sociali, imprese e mondo della ricerca su strategie e strumenti concreti a tutela di chi lavora.

Potrebbe interessarti

Ai: Bellucci (FdI), ‘tecnologia a servizio dell’uomo’

Ai: D’ascenzo (Inail), ‘coniugare addestramento pratico con specifico...

Ai, Anastasi (ricercatrice Inail): ‘priorità è tutelare chi...

Ai, Dellacasa Bellingegni (Centro Protesi Inail): ‘mano protesica...

Sanremo 2026: Ditonellapiaga e TonyPitony miglior cover, stasera...

Per Giornata mondiale delle malattie rare fari puntati...

Tram deragliato a Milano, le immagini dell’incidente

Cazzorla (AO di Padova): “Con terapia enzimatica sostituiva...

Croce (Crems): “Prevenzione infezione Hiv abbassa la spesa...

Monti (Lombardia): “Su Hiv puntare su strategia integrata...