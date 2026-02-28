Video

Ai, Anastasi (ricercatrice Inail): ‘priorità è tutelare chi lavora negli interventi più rischiosi”

by Adnkronos
“La parte innovativa di questo progetto del Robot teleoperativo è quella di realizzare una tele operazione, garantendo l’incolumità dell’operatore umano governando l’azione da una postazione in completa sicurezza, mentre il robot in campo interviene e realizza l’azione. Il progetto nasce proprio con l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’operatore in quegli interventi che lo espongono ad elevati livelli di rischio”. Sara Anastasi, prima ricercatrice presso il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche dell’Inail, a margine del convegno “IA e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità”, organizzato nella capitale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con Inps e Inail, per promuovere un confronto con istituzioni, parti sociali, imprese e mondo della ricerca su strategie e strumenti concreti a tutela di chi lavora.

