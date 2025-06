Startup italiane a Montecitorio: “L’intelligenza artificiale è futuro, non burocrazia”

(Adnkronos) – Lunedì 30 giugno 2025, dalle 16.00 alle 17.00, la Sala Stampa della Camera dei deputati ospiterà una conferenza dedicata al futuro dell’Intelligenza Artificiale in Italia, promossa dall’onorevole Andrea Volpi. Intitolato “L’IA è futuro, non burocrazia”, l’incontro darà voce alle startup italiane che chiedono un quadro normativo più agile e favorevole allo sviluppo tecnologico. Durante l’evento verrà presentato un appello congiunto delle principali realtà emergenti del settore, che sollecitano il legislatore a evitare un eccesso di vincoli burocratici nella fase di attuazione dell’AI Act europeo, la cui applicazione è prevista a partire da agosto. Le startup promotrici sottolineano come l’attuale impianto normativo rischi di frenare l’innovazione e la competitività del tessuto imprenditoriale nazionale, compromettendo le opportunità offerte dall’IA per il lavoro, la salute, l’istruzione e l’efficienza della pubblica amministrazione. Alla conferenza interverranno esponenti istituzionali e imprenditori del settore: l’onorevole Andrea Volpi, membro della XI Commissione Lavoro pubblico e privato, Gabriele Ferrieri (presidente ANGI), Lorenzo Luce (CEO di BigProfiles), Marco Scioli (CEO di Starting Finance), Manila Di Giovanni (CEO di DWorld) e Fabio Vantaggiato (CEO di Easy Health). L’iniziativa sarà aperta alla stampa accreditata e trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale della Camera dei deputati. —[email protected] (Web Info)