Sistemi di fissaggio Agrati per il settore automotive: innovazione, qualità e sicurezza

Nel settore automobilistico, efficienza e sicurezza sono parole d’ordine che non possono mancare. L’automotive è un mercato in espansione e sono diverse le realtà che operano in questo campo. Un brand che con il tempo si è ricavato la sua importante fetta di mercato è Agrati, 100% italiano e con un catalogo molto ampio di prodotti.

Punto forte del marchio è la produzione di viti e, più in generale, sistemi di fissaggio che hanno l’importante scopo di collegare insieme parti diverse dei veicoli a motore. Si tratta di un ampio ventaglio di soluzioni essenziali che impattano direttamente sull’efficienza del mezzo stesso e sulla sicurezza di chi vi è a bordo. Oggi vi raccontiamo qualcosa in più.

Sistemi di fissaggio innovativi: i requisiti

Per essere sicuro e affidabile, il sistema di fissaggio deve rispondere a diversi requisiti. Dal momento che queste giunzioni vanno a svolgere un ruolo cruciale per la sicurezza dei passeggeri, sicuramente devono essere robuste, quindi realizzate in materiale di prima qualità che ne assicuri resistenza meccanica e durevolezza.

La solidità è importante poiché, di conseguenza, l’intero veicolo sarà in condizioni ottimali. Altra caratteristica imprescindibile, è l’utilizzo di materiali innovativi e una produzione intelligente, fattori che Agrati possiede dalla sua nascita, negli anni Trenta, quando l’azienda era dedita a semplici soluzioni in legno. Anche all’epoca, tutto veniva concepito per durare e per offrire massime prestazioni, anche se chiaramente si trattava di una produzione molto più semplice rispetto ai processi che ci sono oggi.

Ogni fase viene seguita dall’interno, fino ad arrivare alla vendita finale al cliente. Durante la produzione dei sistemi di fissaggio, si lavora per creare articoli perfetti che rispondono a diverse esigenze, resistenti ma al contempo dal peso ridotto. Questo si traduce, da un punto di vista pratico, in efficienza del carburante e diminuzione delle emissioni, tutte innovazioni che dimostrano l’impegno verso la sostenibilità e le prestazioni ottimali.

Qualità e sicurezza dei prodotti Agrati

Viti, bulloni e tutti gli altri sistemi di fissaggio denotano un ruolo specifico all’interno della meccanica del veicolo a motore. C’è un legame evidente fra la sicurezza del mezzo e la qualità di tali componenti, che svolgono l’importante compito di assicurare l’integrità della struttura, anche in condizioni di guida estreme.

Se una vite è difettosa o realizzata in materiale di seconda scelta, ci possono essere problematiche meccaniche rischiose che non mettono solo a rischio chi guida e chi è all’interno dell’auto come passeggero, ma anche gli altri utenti della strada.

Per tali ragioni, l’industria del settore automotive si impegna continuamente per sviluppare prodotti conformi a standard di sicurezza elevati, così da garantire veicoli affidabili. Le viti di fissaggio Agrati sono disponibili in 5 milioni di modelli differenti, in grado di rispondere alle richieste più particolari e a un ampio ventaglio di clienti.

Viti e bulloni sono prodotti esteticamente molto semplici ed elementari ma per la funzione importantissima che svolgono, devono essere scelti con cura, meglio ancora se con il supporto h24 di un team esperto, qualificato e competente. Le aziende specializzate nella produzione di bulloneria fanno parte di un sistema che guarda al progresso dei veicoli e alla mobilità sostenibile.

Tutto questo rispecchia perfettamente la policy di Agrati, che utilizza macchinari all’avanguardia per creare soluzioni sia standard che personalizzate, altrettanto innovative. Con uno sguardo rivolto al futuro, il team studia articoli intelligenti, con estremità auto-allineanti ed elementi antisvitamento. Ogni articolo è abbinato a precisi trattamenti termici per soddisfare le caratteristiche meccaniche richieste dalla norma ISO 898-1 o dalle normative specifiche dei clienti. L’altissima resistenza e gli ottimi materiali di produzione rendono le viti Agrati, fra le migliori nel settore dell’automotive.