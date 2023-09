“La Madonna di Ripalta. Storia, tradizioni, devozione”, presentato ieri il libro di Antonella Migliorati

Lo scorso 5 settembre si è svolta, presso la Rettoria del Carmine a Cerignola, la presentazione del libro intitolato “La Madonna di Ripalta. Storia, tradizioni, devozione” scritto da Antonella Migliorati. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e attento, con la partecipazione dell’autrice, del rettore del Carmine, don Vincenzo Giurato, e del rettore del Santuario, don Vincenzo Alborea. Nel corso della serata, tutte le copie del libro disponibili sono state vendute e il ricavato delle vendite è stato generosamente devoluto dall’autrice al Santuario. La serata ha fornito spunti di riflessione e significativi momenti di approfondimento sulla venerazione della Madonna di Ripalta, un culto che unisce i cerignolani sia in Italia che all’estero.

Don Vincenzo Giurato ha introdotto l’evento sottolineando l’importanza di questo incontro in vista della festa patronale della Madonna di Ripalta, auspicando che possa diventare un’occasione per promuovere la conoscenza, la crescita spirituale e la devozione mariana.

Nel suo intervento, Don Vincenzo Alborea ha evidenziato le caratteristiche del libro, che utilizza documenti provenienti dall’Archivio vescovile della curia di Cerignola e una vasta raccolta di fotografie per ricostruire la millenaria storia del Santuario e la devozione dei cerignolani. Il rettore del Santuario ha dichiarato: “L’autrice ha creato un viaggio attraverso questo saggio, guidando ogni lettore nella scoperta di un luogo storico che ha dato lustro a Cerignola e all’intera diocesi.”

Antonella Migliorati, l’autrice del libro, ha condiviso il suo profondo legame con la Madonna, una fede che ha radici fin dall’infanzia grazie all’ambiente in cui è cresciuta, nel Borgo Antico di Cerignola. Ha spiegato che il suo libro è una raccolta di documenti, testimonianze e immagini, ma, soprattutto, è un viaggio nella fede. Ha ringraziato coloro che l’hanno supportata in questa ricerca, in particolare la madre Angela Maria Rosaria Danile, il marito Rocco Nanna e sua figlia Mariangela Pia, grazie alla quale ha scoperto la sua passione per la scrittura.

Il libro, con una prefazione del vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, monsignor Fabio Ciollaro, racconta in dettaglio la storia, le tradizioni, la devozione e il culto rivolti all’icona sacra della Beata Vergine di Ripalta. L’autrice traccia la storia e la leggenda del ritrovamento, la costruzione della Cappella rurale trasformata in Santuario Diocesano, i primi pellegrinaggi, il contributo dei parroci e dei rettori nel corso del tempo, i restauri, la festa patronale, le testimonianze di fede e la devozione dei cerignolani sparsi in Italia e all’estero. Il libro include anche un patrimonio di novene, preghiere e canti tradizionali, oltre a eventi straordinari e il Pio Sodalizio dei Portantini di Maria Santissima di Ripalta.