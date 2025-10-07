L’evoluzione della robotica domestica: Ecovacs ridefinisce la pulizia intelligente

(Adnkronos) – In collaborazione con Ecovacs Robotics Il mercato della robotica domestica continua la sua rapida evoluzione, con produttori come Ecovacs Robotics che presentano sistemi avanzati volti a massimizzare l'autonomia e l'efficacia della pulizia. L'ultima gamma di dispositivi del brand si distingue per l'integrazione di intelligenza artificiale e stazioni di gestione dello sporco completamente automatizzate. Dai robot aspirapolvere DEEBOT alle soluzioni per vetri e giardini, Ecovacs punta a un ecosistema sostenibile e tecnologicamente avanzato che oggi raggiunge più di 38 milioni di famiglie in tutto il mondo, "con innovazioni nate direttamente dai bisogni reali degli utenti", così come affermato da Danny An, General Manager Emea & Nbd di Ecovacs Robotics. Uno dei modelli di punta, il Deebot X9 Pro Omni, incarna questa convergenza tra potenza e smart technology. Il dispositivo è progettato per prestazioni elevate, combinando un'intensa potenza d'aspirazione con un flusso d'aria ottimizzato per la rimozione anche delle polveri più sottili. La pulizia dei pavimenti viene gestita tramite la tecnologia OZMO ROLLER, che applica una pressione di lavaggio superiore. Grazie alle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale come AIVI 3D 3.0 Omni-Approach e AI Stain Detection 2.0, riconosce oggetti e macchie, adattando la pulizia in tempo reale. Il sistema è completato dalla stazione OMNI, un'unità intelligente che gestisce autonomamente i cicli di lavaggio e asciugatura dei panni, assicurando risultati omogenei su diverse superfici. Il vertice della tecnologia senza sacchetto Al vertice dell'innovazione presentata dal marchio si posiziona il nuovo Deebot X11 Omnicyclone, descritto dal produttore come il robot più avanzato mai realizzato. L'elemento distintivo è la sua stazione OmniCyclone, che introduce un sistema di raccolta e gestione dello sporco senza sacchetto di ultima generazione, garantendo una pulizia profonda e automatizzata. L'autonomia operativa è spinta al limite grazie alla tecnologia PoweBoost, che consente al robot di ricaricare la batteria del 6% durante ogni pausa necessaria per il lavaggio del rullo. Questo meccanismo ingegneristico permette al DEEBOT X11 di pulire una superficie stimata fino a 1.000 mq in un singolo ciclo. Per chi cerca soluzioni con ingombro ridotto, il Deebot T50 PRO Omni Gen 2 (disponibile nelle colorazioni nera e bianca) offre prestazioni elevate in un form factor compatto. Con un'altezza di soli 81 mm, il modello è pensato per accedere facilmente anche agli spazi più angusti, mantenendo la potente aspirazione e l'automatizzazione fornita dalla stazione OMNI. Pulizia delle superfici verticali con autonomia avanzata L'attenzione del brand non si limita ai pavimenti. Il Winbot W2 PRO Omni è un robot lavavetri intelligente dotato di tecnologia di navigazione avanzata. Il dispositivo è equipaggiato con un sistema di sicurezza a 12 livelli e una base portatile che conferisce la massima autonomia operativa, portando i benefici della robotica anche nella manutenzione delle superfici verticali. Il Winbot W2 PRO Omn è il primo a integrare la tecnologia TruEdge per una pulizia impeccabile di bordi e angoli difficili da raggiungere, arricchito da nebulizzazione grandangolare a tre ugelli e da un sistema di navigazione Win-Slam 4.0.

