Dieci milioni di euro per l’adozione dell’intelligenza artificiale in Europa per le PMI

(Adnkronos) – Factorial ha annunciato lo stanziamento di un fondo da dieci milioni di euro destinato ad accelerare la digitalizzazione delle aziende in oltre dieci Paesi, con un focus particolare sul mercato italiano. L’iniziativa punta a sostenere gli investimenti in automazione nelle funzioni chiave del business, tra cui le risorse umane, la finanza e la gestione dell’infrastruttura IT.

L’urgenza di tali interventi è confermata dai dati di mercato: secondo McKinsey, l’IA generativa potrebbe incrementare la produttività globale di 4,4 trilioni di dollari annui. Tuttavia, i rilievi di Boston Consulting Group indicano che attualmente solo il 5% delle imprese trae valore significativo da queste tecnologie su larga scala, mentre il 60% non riscontra ancora benefici concreti nonostante gli investimenti sostenuti.

Come osservato da Jordi Romero, CEO di Factorial: “il prossimo decennio della performance aziendale in Europa sarà determinato dalla capacità delle imprese di integrare efficacemente l’intelligenza artificiale nelle proprie operazioni”. L’obiettivo dichiarato è la rimozione degli ostacoli economici che impediscono alle organizzazioni di costruire un vantaggio competitivo attraverso la digitalizzazione dei processi.

Il fondo è strutturato in due componenti paritetiche da cinque milioni di euro ciascuna. La prima tranche è dedicata alla riduzione diretta dei costi iniziali di adozione della piattaforma, applicata al momento della sottoscrizione contrattuale. La seconda parte viene erogata sotto forma di crediti per l’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale integrati, facilitando la scalabilità dei progetti di trasformazione digitale nel tempo. Oltre al supporto finanziario, le imprese aderenti possono accedere a programmi di formazione, webinar e attività di coaching per il management.

L’accesso alle risorse è riservato alle aziende con un organico compreso tra 20 e 1.000 dipendenti che sottoscrivono per la prima volta un contratto annuale per i pacchetti specifici della piattaforma. Le agevolazioni vengono applicate automaticamente alle realtà idonee fino a esaurimento dei fondi. Questa iniziativa coincide con il decimo anno di attività della società, consolidando un percorso orientato alla gestione aziendale basata sull’analisi dei dati.

—

tecnologia

[email protected] (Web Info)