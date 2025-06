Apple annuncia iOS 26, nuovo design e IA evoluta su iPhone

(Adnkronos) – Apple ha presentato ufficialmente iOS 26, la prossima iterazione del suo sistema operativo per iPhone. L'aggiornamento introduce un'architettura di design rinnovata, un'integrazione massiccia di funzionalità di intelligenza artificiale sotto l'egida di "Apple Intelligence", e una serie di miglioramenti funzionali per le applicazioni di sistema e l'ecosistema connesso. Il cambiamento più evidente in iOS 26 è l'adozione di un nuovo linguaggio di design basato su un materiale definito "Liquid Glass", progettato per riflettere e rifrangere la luce e i colori degli elementi circostanti, conferendo una maggiore profondità visiva e un aspetto dinamico a componenti dell'interfaccia come controlli, widget e icone. La personalizzazione della schermata di blocco e della schermata Home viene ampliata, con un effetto che consente alle icone delle app di apparire trasparenti. Sulla schermata di blocco, l'orologio si adatta in modo fluido allo spazio disponibile, mentre gli sfondi con scene spaziali utilizzano i sensori del dispositivo per generare un effetto di parallasse tridimensionale. Le applicazioni native sono state riprogettate in linea con la nuova estetica. L'app Fotocamera adotta un layout più minimale per ridurre le distrazioni, mentre Foto riorganizza i contenuti in due sezioni distinte: Libreria e Raccolte. In Safari, l'area di visualizzazione dei contenuti web è stata massimizzata, con le pagine che scorrono dal bordo superiore a quello inferiore. In app come Apple Music e Podcast, la barra dei pannelli fluttua sopra i contenuti, riducendosi dinamicamente durante lo scorrimento per massimizzare lo spazio visivo. iOS 26 integra nativamente "Apple Intelligence", un sistema di intelligenza artificiale che opera in larga parte direttamente sul dispositivo per garantire la privacy. Tra le funzioni principali vi è la traduzione in tempo reale di conversazioni testuali e vocali in Messaggi, FaceTime e Telefono, basata su modelli linguistici sviluppati da Apple ed eseguiti localmente. Il sistema introduce anche un'intelligenza visiva a livello di sistema operativo, che permette di effettuare ricerche o eseguire azioni basate su qualsiasi contenuto visualizzato sullo schermo, in qualsiasi applicazione. Sarà possibile, per esempio, avviare una ricerca di immagini simili o ottenere maggiori informazioni su un oggetto mostrato sul display. Viene inoltre implementato un nuovo framework che consente agli sviluppatori di terze parti di integrare nelle proprie app il modello AI on-device di Apple, beneficiando di un'inferenza a costo zero e della possibilità di operare anche offline. L'applicazione Telefono è stata ristrutturata per consolidare Preferiti, Recenti e Segreteria in un'unica interfaccia. Viene introdotta la funzione "Call Screening" che, sfruttando la Segreteria in diretta, trascrive in tempo reale il messaggio dell'interlocutore per permettere all'utente di decidere se accettare la chiamata. A questa si aggiunge "Hold Assist", una funzione che notifica all'utente quando un operatore diventa disponibile dopo un periodo di attesa. L'app Messaggi implementa un filtro automatico per i mittenti sconosciuti, i cui messaggi vengono isolati in una cartella dedicata in attesa di un'azione da parte dell'utente. Le conversazioni di gruppo si arricchiscono con la possibilità di creare sondaggi e di visualizzare indicatori di digitazione per i partecipanti. CarPlay riceve un aggiornamento estetico e funzionale. La notifica di chiamata in arrivo è ora più compatta per non oscurare la navigazione. Vengono integrati i widget, le attività in tempo reale e le funzioni di Messaggi come i tapback. Queste novità saranno disponibili anche per CarPlay Ultra, la versione più profondamente integrata con i sistemi del veicolo. In Apple Music vengono introdotte la traduzione e la pronuncia guidata dei testi delle canzoni. Apple Wallet, per gli acquisti con Apple Pay, permetterà di selezionare opzioni di pagamento rateale o di utilizzare punti fedeltà. Le carte d'imbarco supporteranno le attività in tempo reale e offriranno collegamenti rapidi a Mappe per la navigazione aeroportuale e a Dov'è per il tracciamento dei bagagli. Il percorso di rilascio di iOS 26 è stato definito in più fasi. Una prima versione beta è stata resa immediatamente disponibile per gli sviluppatori iscritti all'Apple Developer Program tramite il portale Apple Developer. Nel corso del mese successivo, verrà rilasciata una versione beta pubblica, accessibile a tutti gli utenti previa iscrizione al programma Apple Beta Software su beta.apple.com. La versione stabile e definitiva di iOS 26 sarà distribuita come aggiornamento software gratuito nell'autunno del 2025. La compatibilità di base per iOS 26 è garantita per tutti i dispositivi a partire da iPhone 11 e modelli successivi. Tuttavia, le nuove e più esigenti funzioni di Apple Intelligence richiederanno una maggiore potenza di calcolo. La loro disponibilità sarà pertanto limitata a specifici modelli di dispositivi dotati di processori avanzati. I dispositivi compatibili includono: tutti i modelli di iPhone 16, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, iPad mini con processore A17 Pro e tutti i modelli di iPad e Mac dotati di processore M1 o versioni successive.