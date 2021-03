Le migliori app per appassionati di sport

Lo sport è indubbiamente una delle maggiori fonti di intrattenimento a livello mondiale. In Europa abbiamo un indiscusso strapotere del calcio sugli altri sport, in America c’è spazio per il Basket, il Football ed il Baseball oltre ad un infinità di discipline meno conosciute, lo stesso in Asia e negli altri continenti in cui il mondo dello sport sta prendendo piede non solo per quanto riguarda il numero di praticanti ma soprattutto per gli appassionati che aumentano in maniera esponenziale anno dopo anno.

Se ci concentriamo sull’Europa e in particolare sull’Italia, abbiamo molti giochi a base sportiva riconosciuti da Aams e ultimamente le app di scommesse sportive stanno entrando a fare parte di questa lista. Sono molte infatti le app che offrono quotazioni per scommesse, pronostici, possibilità di assistere agli eventi in diretta e soprattutto premi in denaro in maniera perfettamente legale e sicura.

Proprio per via di questi premi, le app di scommesse sportive non sono ancora disponibili sul Play Store, per scaricarle sul proprio smartphone occorre infatti accedere al sito ufficiale del boookmaker ed effettuare il download del file Apk, il quale permetterà a sua volta di scaricare l’app di scommesse desiderata.

App di scommesse sportive con soldi veri

Le app di scommesse hanno rivoluzionato il modo di concepire lo sport da parte di milioni di appassionati. Le scommesse che prima si piazzavano in ricevitoria da diversi anni si sono spostate in rete e continuano ad offrire scenari sempre più innovativi con possibilità di vittoria a seconda del tipo di puntata. Ci sono ormai moltissime app di scommesse, le principali sono quelle che offrono una gran varietà di eventi e che sono state valutate più sicure da milioni di utenti.

Il principale bookmaker per quanto riguarda il calcio è probabilmente bet365, con un gran numero di mercati e di campionati di calcio e non solo. Scarica l’app di bet365 per ottenere le migliori quote e ottieni i premi più alti grazie ai bonus e all’offerta di benvenuto. Versando almeno 5€ avrai infatti diritto ad un bonus del 100% fino a un massimo di 100€.

L’app bet365 risulta particolarmente apprezzata tra gli scommettitori grazie alla grande varietà di match su cui è possibile scommettere, le prestazioni grafiche sono curate al dettaglio e la modalità di gioco live ottiene via via maggiore successo.

Tra le altre app di scommesse sportive disponibili in Italia ricordiamo le principali come Eurobet, 888Sport e SNAI. La prima offre un bonus di benvenuto di 10€ con un possibile upgrade fino a 200€ di premio finale e dispone di svariate possibilità di scommessa sul calcio ed altri sport, tra l’altro ricordiamo questo marchio come sponsor di alcune squadre di Serie A.

888Sport è indubbiamente uno dei marchi più famosi nel settore delle scommesse sportive. L’app di 888 permette di ottenere fino a 100€ di bonus di benvenuto sulla prima ricarica e dispone di offerte giornaliere su oltre 30 sport diversi. I più curiosi tra gli scommettitori cercano gli eventi più appassionanti e scommettono su 888Sport anche grazie al servizio gratuito di streaming.

Parliamo infine dell’app per scommesse sportive di SNAI, uno dei bookmaker più famosi in Italia. In questo caso il bonus di benvenuto è davvero alto, arrivando fino ad un massimo di 300€, oltre ai 5€ gratuiti + 100% del primo deposito. L’app di scommesse SNAI permette le scommesse live direttamente durante l’evento grazie a Fast Bet e offre numerosi bonus e premi ai giocatori.

App di punteggi sportivi e streaming

Veniamo ora a quelle app per appassionati di sport in cui si può costantemente rimanere aggiornati sui risultati di ogni match.

LiveScore è forse una delle app di aggiornamento sportivo più famose. Esistente da oltre vent’anni, fornisce informazioni e punteggi in tempo reale per diversi sport quali calcio, tennis e pallacanestro. Gli eventi seguiti in diretta dispongono di telecronaca che rende il tutto più avvincente.

DirettaSport offre una panoramica su molti sport oltre al calcio. Seguendo i risultati in tempo reale si potranno scegliere le migliori puntate nel caso si voglia scommettere, inoltre l’app DirettaSport permette di salvare gli eventi preferiti in modo da averli sempre sott’occhio durante il loro svolgimento.

Parliamo infine di FotMob, un app dedicata al mondo del calcio con cui gli appassionati potranno seguire l’andamento della classifica e le prestazioni di ogni squadra. Ovviamente la disponibilità di informazioni si estende a tutti i principali campionati del mondo e agli eventi più seguiti come le competizioni internazionali e le coppe Europee. Con FotMob si può restare costantemente aggiornati sui gol, sui cartellini e sui risultati di ogni giornata, un vero e proprio almanacco del calcio aggiornato minuto per minuto.

Ci sono un’infinità di altre app dedicate allo sport e agli sportivi. Molte di queste sono orientate verso le scommesse e verso i risultati ultili a fare puntate con maggiori probabilità di vittoria. Esistono poi le app di streaming che permettono di assistere alla diretta di uno o più eventi sportivi accompagnati da telecronaca e commento tecnico. Tutte queste app sono disponibili per Android e per iOs su tutti i modelli più recenti. Generalmente vengono indicate le versioni supportate tra le specifiche dell’app disponibili sul sito stesso delle case da gioco.