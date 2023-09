Bonus casinò: cosa sono e quali tipologie possiamo trovare?

I bonus rappresentano delle vere e proprie offerte promozionali fornite dai casinò online, con l’obiettivo di attirare nuovi giocatori o mantenere la propria fetta di mercato, in un settore molto competitivo. Questi ultimi variano da piattaforma a piattaforma, e possono includere alcune opzioni come i giri gratuiti, le percentuali sul primo deposito, i bonus senza deposito e tanto altro ancora. Comprendere le diverse tipologie di bonus può aiutare i giocatori a fare la scelta giusta, e ad approfittare al massimo delle offerte attualmente disponibili. Ecco perché oggi ci concentreremo proprio su questo argomento.

Bonus senza deposito

I bonus casinò senza deposito sono tra le proposte più apprezzate dagli utenti appassionati di gioco online. Si tratta di opzioni che permettono ai giocatori di provare i vari videogames senza dover versare una somma iniziale (nota, appunto, come deposito). In pratica, il casinò regala un credito di una certa entità, che può essere utilizzato su specifici giochi o sulla piattaforma in generale. Per avere una panoramica dei vari bonus che possiamo trovare su questi siti, è possibile leggere la seguente guida https://www.betscanner.it/guida-bonus-casino/, dove si trovano raccolte tutte le informazioni più importanti.

Il funzionamento è molto semplice: una volta completata la registrazione sul sito, il bonus viene accreditato automaticamente sul conto del giocatore. Di contro, è importante notare che questi bonus solitamente hanno delle condizioni da rispettare, relative ad esempio al payout da raggiungere prima di poter richiedere l’accredito delle somme vinte. Ad ogni modo, il vero vantaggio di questa opzione è il seguente: consente di provare gratuitamente i giochi, e di rompere il ghiaccio con le meccaniche della piattaforma scelta.

Bonus giri gratis (free spins)

I bonus giri gratis, noti anche come free spins, entrano di diritto nella lista dei bonus senza deposito, ma meritano comunque un approfondimento a parte. I free spins, infatti, danno la possibilità di godersi un certo numero di giri gratuiti su giochi come la roulette o le slot machines, dunque senza dover spendere dei soldi. In sintesi, rappresentano una ghiotta opportunità per testare i vari videogames presenti sul portale in queste due categorie così gettonate, e senza rischiare nulla.

Come avviene per qualsiasi altro bonus casinò, anche i giri gratis di solito hanno una serie di termini e di condizioni che devono essere soddisfatti e rispettati, prima di poter effettuare il prelievo delle proprie vincite. Queste condizioni possono essere diverse in base al sito web di gambling, ma possono essere approfondite leggendo la sezione apposita.

Gli altri bonus dei casinò online

Fra le altre promozioni troviamo anche il bonus di benvenuto, che consiste in un vero e proprio regalo per gli utenti appena iscritti. Potrebbe ad esempio essere la concessione di un certo numero di free spins, oppure il già citato bonus senza deposito, o mixare insieme diverse opzioni. Il bonus casinò con deposito, invece, consente all’utente di ottenere una cifra extra in percentuale sulla somma caricata sul proprio conto, e che può andare dal 50% a salire. Infine, ecco il bonus cashback, che restituisce al giocatore una parte dei soldi spesi.