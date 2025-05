NAD presenta la prima valigia laterale a induzione keyless al mondo

(Adnkronos) –

NAD, il gruppo industriale di cui fa parte SHAD, in collaborazione con Yamaha, ha sviluppato la prima valigia per moto con tecnologia keyless basata sull’induzione. La maggior parte delle soluzioni keyless esistenti sul mercato connettono il centro della moto alla valigia attraverso cavi o super-connettori. La novità che invece presenta NAD è rappresentata dall’uso di una tecnologia chiamata WPT (Wireless Power Transfer) con cui, per prossimità, due piastre (un trasmettitore e un ricevitore) trasferiscono energia senza un contatto metallico. Utilizzando questa tecnologia, si evitano così possibili problemi di connessione provocati dall’acqua, dall’umidità, dalla sporcizia o dall’usura dei connettori. Inoltre, con questa soluzione innovativa, le valigie possono essere montate con maggiore comodità. —[email protected] (Web Info)