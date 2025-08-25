Mercedes GLA 2026: prime anticipazioni sul nuovo SUV compatto della Stella

La terza generazione di Mercedes GLA si prepara al debutto e le prime immagini spia lasciano intravedere un’evoluzione profonda sotto ogni aspetto: tecnico, stilistico e tecnologico. Attesa per il 2026, nuova GLA sarà sviluppata sulla piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), una base progettata per accogliere motorizzazioni termiche ed elettriche, già adottata sulla concept CLA.

Rispetto all’attuale generazione, il nuovo modello promette una maggiore efficienza, prestazioni migliorate e una significativa evoluzione in termini di user experience digitale. Con questo aggiornamento, Mercedes conferma il proprio impegno verso un futuro di mobilità sostenibile e intelligente.

Un SUV compatto sempre più elettrico (e senza diesel)

Secondo le anticipazioni diffuse, GLA 2026 sarà proposta esclusivamente con motori benzina mild hybrid e powertrain full electric. Le versioni diesel, ancora presenti nella gamma attuale, saranno eliminate.

Le motorizzazioni benzina adotteranno sistemi mild hybrid da 136 a 190 CV, mentre le varianti 100% elettriche offriranno potenze comprese tra 204 e 354 CV, con un’autonomia dichiarata che potrà raggiungere i 700 km. Il sistema di ricarica rapida a 800V permetterà inoltre tempi di ricarica estremamente ridotti, con picchi fino a 320 kW.

Una scelta in linea con la transizione elettrica già avviata dal marchio e con l’obiettivo di rendere GLA ancora più competitiva nel segmento dei SUV compatti premium.

Estetica aggiornata e ispirazione dalla nuova CLA

Sul piano del design, la futura GLA si presenta con linee più tese e moderne. La mascherina sarà chiusa nelle versioni elettriche, i fari anteriori adotteranno una nuova firma luminosa a LED con ispirazione al logo Mercedes e il frontale mostrerà powerdome più marcati, a conferma della volontà di rafforzare il carattere dinamico del modello.

Anche gli interni saranno rivisitati: si prevede un abitacolo altamente digitalizzato, condiviso in gran parte con nuova CLA. Il sistema infotainment sarà basato sull’ultima versione dell’MBUX, con tre schermi configurabili, comandi vocali evoluti e interfaccia modulabile secondo le preferenze dell’utente.

Queste scelte puntano a rendere l’esperienza di bordo ancora più fluida e immersiva, in linea con le aspettative di una clientela sempre più connessa e tecnologicamente esigente.

Posizionamento strategico e pubblico di riferimento

Negli ultimi anni GLA ha saputo conquistare una posizione solida nel mercato italiano, soprattutto tra i clienti alla ricerca di un SUV compatto premium con buone doti dinamiche, versatilità quotidiana e comfort elevato. Con oltre 5.000 unità immatricolate in Italia nel primo semestre 2025, il modello si è confermato tra i più apprezzati del marchio nella fascia media della gamma.

Con la nuova generazione, Mercedes punta a rafforzare ulteriormente questa posizione, soprattutto tra gli utenti attenti ai costi di gestione, ai vantaggi della guida elettrica e alle nuove funzionalità digitali.

La piattaforma MMA permetterà inoltre al marchio di differenziare l’offerta tra versioni elettriche e mild hybrid, garantendo un maggiore grado di personalizzazione per il cliente finale.

Tempistiche e disponibilità

Mercedes GLA 2026 dovrebbe debuttare ufficialmente nel corso del prossimo anno, con presentazione attesa tra la primavera e l’estate. La commercializzazione dovrebbe iniziare entro la fine del 2026, prima nei principali mercati europei e successivamente su scala globale.

GLA 2026 si preannuncia come un importante passo in avanti nel percorso di rinnovamento della gamma compatta Mercedes-Benz. L’integrazione della nuova piattaforma, l’eliminazione del diesel e l’adozione di soluzioni digitali avanzate ne fanno un modello centrale nella strategia futura della casa. Con un’identità sempre più definita e uno sguardo rivolto all’elettrificazione, GLA continua a evolversi senza perdere il suo ruolo di SUV compatto dal carattere premium e trasversale.