Luca Montagner è il nuovo Senior Advisor AsConAuto Academy

AsConAuto, Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli, impegnata nella diffusione del Ricambio Originale, annuncia la nomina di Luca Montagner come nuovo Senior Advisor AsConAuto Academy.

Luca Montagner metterà a disposizione dell’associazione la sua esperienza e visione strategica. Tra i suoi compiti quello di arricchire ulteriormente l’offerta di AsConAuto Academy, divisione guidata da Dario Campagna che offre percorsi formativi e corsi specifici ai propri promoter e a tutti gli operatori affiliati.

AsConAuto rappresenta un unicum nel panorama europeo. Grazie al suo giro di affari, 1,158 miliardi di euro nell’ultimo anno, può essere considerata il più grande distributore di ricambi originali nel continente e il primo assoluto in Italia. «Oggi più che mai AsConAuto ha bisogno di iniezioni di energia, ha commentato Roberto Scarabel, Presidente di AsConAuto,

l’ingresso di Luca Montagner rappresenta questo. È un grande orgoglio poterlo avere nella nostra squadra: è il miglior consulente per l’associazione per la sua grandissima e approfondita conoscenza del mondo del service, un’area sempre più strategica per tutto il nostro eco-sistema».

«Ho avuto l’opportunità di conoscere il mondo AsConAuto, ha sottolineato Luca Montagner,

lavorando fianco a fianco per molti anni anche attraverso le attività legate a Quintegia. Negli ultimi tempi il legame si è ulteriormente rafforzato grazie alla partecipazione a progetti comuni. Questa collaborazione è un'evoluzione naturale del nostro rapporto di professionalità e stima reciproca».