Eurocar investe sul territorio

Eurocar rafforza la propria strategia di crescita in Italia con l’ingresso di PWP Srl nel perimetro del Gruppo. L’operazione, che coinvolge il Centro Porsche Firenze, il Centro Porsche Pescara e il Centro Porsche Approved & Service Arezzo, rappresenta un passaggio strategico nel consolidamento della presenza di Eurocar nel segmento premium.

Eurocar è controllata al 100% da Porsche Holding GmbH, il più grande gruppo di distribuzione automobilistica in Europa, attivo con 529 sedi in 29 Paesi e oltre 37.200 collaboratori tra Europa, Asia e Sud America. In Italia, Eurocar è oggi il principale gruppo per la distribuzione e l’assistenza dei brand Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, CUPRA, Porsche e Lamborghini, con oltre 1.900 collaboratori distribuiti su 50 sedi

Matthias Moser, Amministratore Delegato del Gruppo Eurocar, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che il Gruppo PWP, con il suo team altamente professionale, sia entrato a far parte del Gruppo Eurocar. PWP si è sempre distinto per qualità e risultati: siamo certi che l’integrazione porterà ulteriore valore aggiunto. Con questa acquisizione rafforziamo la nostra presenza con il brand Porsche sul territorio toscano, dove siamo già presenti dal 2017 con i marchi Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Volkswagen Veicoli Commerciali e CUPRA, oltre al nostro Centro Usato. Oggi, con l’ingresso di Porsche, ampliamo ulteriormente l’offerta sul territorio introducendo anche il marchio luxury, consolidando la nostra presenza in Italia.”

Gabriel Gobbato, Direttore Generale di PWP Srl, ha aggiunto: “Siamo molto entusiasti di entrare a far parte del Gruppo Eurocar e di iniziare questo nuovo percorso insieme. Per noi rappresenta un’importante opportunità di crescita e di sviluppo, che affrontiamo con grande motivazione e senso di responsabilità. Siamo pronti ad accogliere le nuove sfide con la consapevolezza di far parte di un Gruppo solido e strutturato, condividendo valori, visione e obiettivi comuni, con l’obiettivo di continuare a offrire ai nostri clienti standard di eccellenza sempre più elevati.”

