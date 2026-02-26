(Adnkronos) – La nuova Lexus ES inaugura una fase inedita nella storia della berlina di lusso del brand giapponese, reinterpretando il linguaggio stilistico tradizionale in chiave contemporanea e proiettandolo verso una mobilità sempre più elettrificata. Per la prima volta, infatti, la ES adotta anche un gruppo propulsore completamente elettrico; in Italia il modello sarà introdotto nella seconda metà del 2026 insieme alla versione Full Hybrid.



Il nuovo modello nasce da una sfida progettuale ambiziosa: non limitarsi a un’evoluzione del modello precedente, ma sviluppare un’auto completamente nuova, capace di coniugare eleganza classica e innovazione tecnologica.

La nuova Lexus ES è costruita sulla piattaforma Global Architecture (GA-K) di Lexus, riprogettata per adattarsi alle versioni elettrificate mentre esternamente invece il frontale mantiene la caratteristica griglia a clessidra Lexus, elemento iconico che si estende lungo il cofano fino ai bordi del paraurti.

Nel posteriore il nuovo design riprende la morbida curvatura che ha caratterizzato le generazioni precedenti ma con una superficie ampia e solida che enfatizza il baricentro basso.

All’interno troviamo il principio “

Clean Tech & Elegance”

che si traduce in un ambiente semplice, moderno e ordinato, dove le superfici sono pulite e prive di elementi superflui, con l’obiettivo di massimizzare spazio e comfort. Anche il design dei sedili è stato alleggerito visivamente e strutturalmente ma con una suddivisione in due parti rivestite separatamente, per ottenere un profilo più snello e meno invasivo.

