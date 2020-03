Associazioni, volontariato e donazioni. Un mondo di solidarietà

In una realtà come quella in cui viviamo oggi, dove tutti vanno sempre di corsa e la superficialità spesso ha il sopravvento, scegliere di donare resta ancora uno di quei gesti profondi, genuini, che ci fanno emozionare. I metodi per fare una donazione sono molti, ma al di là di quello scegliamo, sicuramente siamo consapevoli di aver fatto la cosa giusta. Siamo consci che donare è uno degli atti più sinceri perché non ci aspettiamo niente in cambio, lo si fa solo per fare del bene al prossimo. Tra le varie modalità che esistono per dare il proprio contributo, abbiamo ad esempio il 5×1000, le donazioni per bambini, l’organizzazione di raccolte di fondi in occasione di eventi, dichiarare nel testamento di voler lasciare una parte dei propri averi a una associazione e molto altro. Si può anche decidere di donare il proprio tempo e entrare nel mondo del volontariato all’interno di una delle molte associazioni esistenti. Dopo aver seguito corsi di formazione specifici, sarà possibile operare sul campo insieme agli esperti. Anche in qualità di imprenditore si ha modo di partecipare in maniera attiva alle azioni solidali, adottando e finanziando il progetto di una realtà che opera nel mondo del volontariato.

Le mission delle associazioni

Ogni associazione ha la propria missione o più di un obiettivo e riesce ad andare avanti grazie alla generosità e alla volontà delle persone che decidono di donare qualcosa. Per chi vive una vita che possiamo definire “agiata”, spesso è anche difficile immaginare quali sono le condizioni in cui ancora oggi stanno moltissime persone nel mondo. C’è chi lotta per un pezzo di pane, chi ha perso tutto a causa della guerra, chi subisce violenza o discriminazione o, ancora, chi è malato e non può ricevere le cure. Senza un supporto, adulti e bambini che si trovano in queste situazioni raramente hanno una via di scampo. Ecco perché donare è fondamentale, significa dare un futuro migliore a chi riceve il nostro aiuto. Come già detto, le varie associazioni si prefiggono dei traguardi da raggiungere, ad esempio l’Onlus WeWorld mira a garantire e difendere i diritti dei bambini e delle donne. L’intento ultimo è quindi quello di assicurare loro cure sanitarie, protezione da violenze e abusi e pasti regolari, ma anche istruzione. È grazie alla conoscenza, infatti, che diventa possibile dare una svolta alla vita di queste persone nel lungo periodo. Renderle consapevoli, capaci, è l’arma vincente.

L’importanza dell’educazione

Andare a scuola e ricevere un’istruzione può sembrare scontato per noi, ma non lo è per tutti. Ecco perché il diritto all’educazione è fondamentale ed è per questo che moltissime associazioni hanno tra gli obiettivi principali proprio quello di dare la possibilità a chi fino ad ora non ce l’ha avuta di essere istruito. Frequentare la scuola per un bambino può davvero fare la differenza. Può salvarlo dalla precarietà, da lavori duri e sottopagati, da chi vuole imbrogliarlo e molto altro, perché solo chi è consapevole dei propri diritti riesce a difendersi.