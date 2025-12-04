ANMCO FVG 2025: a Udine il congresso sui rischi cardiovascolari e le nuove terapie

Otto ore di formazione, otto crediti ECM e un programma che mette al centro le sfide più attuali della cardiologia moderna. Il Congresso Regionale ANMCO Friuli Venezia Giulia 2025 si terrà il 6 dicembre a Udine con un titolo che la dice lunga: “Mille rischi in cerca di rimedi”.

Dalle nuove linee guida ESC alle terapie innovative per il rischio cardionefrometabolico, l’evento promette di fare il punto sulle strategie più efficaci per abbattere i fattori di rischio cardiovascolare.

Congresso ANMCO Friuli Venezia Giulia 2025: data, sede e modalità di iscrizione

L’appuntamento è fissato per sabato 6 dicembre 2025 presso l’Hotel Là di Moret, in Via Tricesimo 276 a Udine. L’iscrizione è completamente gratuita e aperta a un massimo di 100 partecipanti, con la segreteria organizzativa affidata a MD Studio Congressi di Trieste.

Il responsabile scientifico dell’evento è il dottor Claudio Fresco di Udine, figura di riferimento per la cardiologia ospedaliera regionale.

Dai DOACs agli SGLT2i: i temi scientifici al centro del programma

Il programma scientifico si articola attorno a diverse tipologie di rischio cardiovascolare, affrontate con un approccio multidisciplinare che spazia dalla prevenzione alla terapia.

La mattinata si apre con le novità dalle linee guida ESC su miocarditi, valvulopatie e dislipidemie, per poi entrare nel vivo con sessioni dedicate al bilanciamento tra rischio ischemico e rischio emorragico, dove si discuterà di sospensione della DAPT dopo sindrome coronarica acuta e del ruolo dei DOACs nei pazienti oncologici.

Ampio spazio anche al rischio cardionefrometabolico: gli interventi copriranno il trattamento precoce con SGLT2i, il ruolo della semaglutide nei pazienti con obesità e diabete, gli antagonisti dei recettori dei mineralcorticoidi e il possibile ingresso del vericiguat come quinto pilastro terapeutico.

Silvio Garattini e i relatori del congresso: chi interviene a Udine

Tra i momenti più attesi figura l’intervista a Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto Mario Negri, sul tema “Che direzione sta prendendo la sanità?”.

A condurre il dialogo sarà Aldo Pietro Maggioni, con la partecipazione come discussant di Gianpiero Fasola, già direttore del Dipartimento di Oncologia di Udine e figura di riferimento per gli studi sulla gestione ed organizzazione delle strutture di Oncologia nel Servizio Sanitario e sull’oncologia di precisione.

Il programma prevede anche una lettura sul rischio di genere in cardiologia, affidata a Daniela Pavan e presentata da Sara Doimo, oltre a sessioni pomeridiane dedicate al rischio aterosclerotico residuo e al rischio aritmico in popolazioni specifiche come atleti, donne in gravidanza e pazienti con frazione di eiezione ridotta.

Crediti ECM e destinatari: a chi si rivolge l’evento ANMCO

Il congresso rilascia 8 crediti ECM per una durata effettiva di otto ore di attività formativa, con obiettivo incentrato su linee guida, protocolli e procedure.

I destinatari sono i medici chirurghi di numerose discipline: cardiologia, cardiochirurgia, chirurgia vascolare, medicina interna, geriatria, nefrologia, endocrinologia, malattie metaboliche e diabetologia, medicina generale, oncologia, pneumologia, ginecologia e medicina dello sport.

Il provider ECM è l’ANMCO stessa, con ID evento 669-464836, a garanzia della qualità scientifica e organizzativa dell’appuntamento.

Il Congresso Regionale ANMCO FVG 2025 rappresenta un’occasione concreta per aggiornarsi sulle strategie più attuali nella gestione del rischio cardiovascolare.

La combinazione tra relatori di alto profilo, tematiche scientifiche di frontiera e iscrizione gratuita rende l’evento particolarmente accessibile per i professionisti del Friuli Venezia Giulia e non solo.

Per chi opera in ambito cardiologico o nelle discipline affini, segnare in agenda il 6 dicembre potrebbe rivelarsi una scelta decisamente utile.