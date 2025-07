Ventimiglia e le alture di Latte, ecco dove è stato trovato il piccolo Allen

(Adnkronos) – Dopo circa 40 ore dalla scomparsa, è stato trovato dai volontari della protezione civile il piccolo Allen Bernard Ganao. Il bambino è stato localizzato e soccorso sulle alture di Latte, Ventimiglia, nei dintorni del camping 'Por la Mar' da cui si era allontanato e indicate dal punto evidenziato in giallo sulla mappa. Subito affidato ai soccorsi, le sue condizioni di salute sembrano buone. Poco dopo è stato accompagnato all'unità di comando locale dove ha potuto riabbracciare la madre (VIDEO). "Allen è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei Vigili del Fuoco. Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto", ha dichiarato il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro. "Una gioia immensa – ha commentato il vicecomandante dei vigili del fuoco Alessandro Garibaldi – Allen sta bene e ha potuto abbracciare sua madre. È stato un momento davvero commovente". —[email protected] (Web Info)