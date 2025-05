Ucraina-Russia, colloqui al via alle 11.30. Anche Rubio a Istanbul

(Adnkronos) – E' il giorno dei colloqui tra Ucraina e Russia. Le delegazioni di Mosca e Kiev si incontrano oggi a Istanbul alla presenza di rappresentanti turchi per un "trilaterale" con inizio previsto per le 11.30 ora italiana. A spiegarlo è l'agenzia turca Anadolu, precisando che l'incontro si terrà a Palazzo Dolmabahce e sarà preceduto alle 9.45 da una riunione tra rappresentanti di Turchia, Usa e Ucraina. Anche il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, è arrivato a Istanbul, dove sarà impegnato in colloqui con rappresentanti turchi e ucraini, riferisce la Bbc. La delegazione ucraina a Istanbul è guidata dal ministro ucraino della Difesa, Rustem Umerov e ha ricevuto il mandato per discutere di un possibile cessate il fuoco. L'incarico, ha spiegato il leader di Kiev Volodymyr Zelensky, è per parlare di "misure verso la fine della guerra, in particolare un cessate il fuoco". Se non verrà raggiunto un accordo su una tregua con Mosca, ha però avvertito Zelensky, gli ucraini chiederanno un pacchetto di sanzioni nei confronti dei russi, anche da parte americana. Da parte russa, Putin ha scelto il suo team negoziale guidato dall'assistente del Cremlino Vladimir Medinsky e che comprende il viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin, il capo della Direzione principale dell'intelligence dello Stato Maggiore delle Forze armate russe, Igor Kostyukov, e il viceministro della Difesa Alexander Fomin.

Fuori dai negoziati, almeno per ora, i rispettivi leader: dopo il forfait di Vladimir Putin, ieri anche Volodymyr Zelensky ha infatti annunciato che non presenzierà agli incontri. Intanto è di almeno un morto e quattro feriti il bilancio di un raid di un drone russo che ha colpito Kupiansk, nella regione ucraina di Kharkiv. Lo denunciano le autorità locali, mentre si attende l'avvio dei colloqui dopo oltre tre anni di conflitto innescato dall'invasione russa dell'Ucraina. Le vittime, riferisce via Telegram il governatore Oleh Sinegubov, sono una donna di 55 anni che è rimasta uccisa e quattro uomini che risultano feriti. —internazionale/[email protected] (Web Info)