Trump, il piano a lungo termine: “Ci teniamo il Venezuela”

(Adnkronos) –

Gli Stati Uniti potrebbero controllare il Venezuela per anni. E’ la prospettiva che il presidente Donald Trump delinea in una lunga intervista al New York Times, dopo l’operazione con cui Washington ha catturato a Caracas il leader Nicolas Maduro. Il presidente non risponde in maniera precisa alla domanda sulla durata della ‘supervisione americana’: 3 mesi? 6 mesi? Un anno? Più a lungo? “Direi molto più a lungo”, dice prospettando un controllo extralarge.

“Solo il tempo lo dirà”, glissa, evidenziando la necessità di far ripartire il paese a cominciare dall’industria petrolifera. “Ricostruiremo in modo che produca molti profitti. Useremo il petrolio e prenderemo il petrolio. Abbasseremo i prezzi e daremo soldi al Venezuela, che ne ha drammatico bisogno”.

—

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)