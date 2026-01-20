Trump alla Casa Bianca: “Abbiamo fatto più di qualsiasi altra amministrazione”

(Adnkronos) – Donald Trump ha aperto il briefing con la stampa alla Casa Bianca affermando che l’anno appena trascorso è stato “un periodo straordinario”. “Abbiamo fatto di gran lunga più di qualsiasi altra amministrazione in termini militari, nel porre fine alle guerre, nel completarle. Nessuno ha mai visto niente di simile”, ha detto nell’incontro con la stampa, cominciato con quasi 50 minuti di ritardo visto che sarebbe dovuto iniziare alle 19, ora italiana. Il presidente degli Stati Uniti ha, poi, detto: “Sto andando in un posto meraviglioso in Svizzera. Sono sicuro che in Svizzera mi aspettano con grande gioia”.

Naturalmente, l’attenzione della stampa è rivolta alle minacce del presidente Usa di annettere la Groenlandia.

“Volete vivere con loro? La maggior parte di loro sono assassini internazionali” ha detto il presidente americano a un anno dall’inizio del secondo mandato, mostrando le foto di alcuni dei migranti arrestati in questi mesi nel Minnesota. “Arrivano senza soldi, non hanno mai avuto soldi, non hanno neanche un Paese, non hanno neanche una cosa che assomigli a un Paese e arrivano qui e diventano ricchi”, ha aggiunto, parlando degli immigrati di origine somala.

“Tutte le compagnie sono pronte a fare investimenti massicci in Venezuela, anche l’Arabia saudita”, ha affermato Donald Trump sottolineando che in questo momento “sta lavorando così bene” con Caracas “dove sono così carini”. Trump ha anche detto che “vorrebbe coinvolgere la leader dell’opposizione Maria Corina Machado”.

