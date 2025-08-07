News

Tennis sulla sabbia? Esiste un torneo che sta regalando spettacolo (e a cui partecipano anche i big)

Tennis sulla sabbia? D'estate si può e non solo in vacanza. Anzi, esiste addirittura un torneo che in questi giorni sta regalando spettacolo. Una competizione nata nel 1971 e molto particolare, da sempre giocata a due passi dalla spiaggia. E vinta, in passato, da fuoriclasse come Carlos Moya e Juan Carlos Ferrero. Si tratta del Torneo Tenis Playa, un’esibizione che ogni anno ha luogo in Spagna nel villaggio di Luanco, Asturie, nello specifico a Playa de La Ribera. Non è beach tennis, variante nota del tennis. È un vero e proprio tennis giocato sulla sabbia, come fosse una qualsiasi altra superficie. L'edizione 2025 ha visto partecipanti come Dominic Thiem, Richard Gasquet, Bernabé Zapata Miralles, Benoit Paire e Pedro Cachin, solo per citarne alcuni  Ma com'è nata l'idea di un torneo di tennis sulla sabbia? La prima edizione, quella del 1971, fu disputata con reti da pesca e solchi nella sabbia per disegnare le linee. Poi, l'organizzazione è migliorata con il passare degli anni è il torneo si è evoluto. Oggi, le tribune ospitano addirittura 2500 spettatori e c'è un impianto di illuminazione artificiale di alto livello, per permettere al pubblico di vedere al meglio i match serali. Oggi, giovedì 7 agosto, per la cronaca si giocherà la finale di questa edizione tra Gasquet e Thiem.  —[email protected] (Web Info)

