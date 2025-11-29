Sole e poca pioggia nell’ultimo weekend di novembre, previsioni meteo

(Adnkronos) –

Italia al sole oggi per iniziare l’ultimo weekend di novembre. La giornata di sabato 29 sarà caratterizzata da un quadro meteo favorevole, con nubi e poca pioggia limitati ad alcune zone. Il quadro di questi giorni presenta condizioni stabili da Nord al Centro, da Milano a Roma. La situazione è parzialmente diversa al Sud e sul versante Adriatico. Il sole permetterà di godere anche di temperature gradevoli nel corso della giornata, come evidenzia il meteo.it. La pioggia nelle prossime ore sarà un elemento marginale, limitato ad alcuni settori del Meridione e in particolare al Salento in Puglia, al Nord della Sicilia e al versante tirrenico della Calabria.

Lieve peggioramento in vista per domenica 30 novembre. Arriva una nuova perturbazione, che però non avrà effetti particolarmente rilevanti nell’ultimo giorno del mese. L’aumento della nuvolosità porterà precipitazioni deboli, con riflettori puntati su Liguria e Emilia. Tra domenica e lunedì, è possibile che il maltempo si posti gradualmente verso il Centro: gli ombrelli potrebbero servire tra Toscana e Lazio.

