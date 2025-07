Sinner e l’uscita dal campo, il video ‘rebus’ e la spiegazione

(Adnkronos) – Jannik Sinner esce dal campo. Anzi, no. Torna indietro e poi esce dal campo. Alla vigilia della finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz, su X rimbalzano video che documentano il curioso comportamento del tennista azzurro ad un cambio di campo nella semifinale contro Novak Djokovic. Sinner si avvia verso la sua sedia, ma torna indietro prima di riprendere il cammino verso la linea laterale. Riavvolgendo il nastro, con un'analisi stile Var, si può osservare che nel primo segmento del video Sinner supera la linea del servizio con il piede sinistro. L'azzurro si ferma, torna indietro e attraversa nuovamente la linea, questa volta con il piede destro. A fornire la spiegazione contribuisce un altro video che ripropone dichiarazioni rilasciate in passato da Sinner, che ha rivelato dettagli sul suo rapporto con la scaramanzia. "In campo sono uno che passa sopra la riga con il piede destro", proprio come avvenuto nella 'versione corretta' dell'uscita dal campo contro Djokovic. "Quando servo la prima, faccio rimbalzare la palla 7 volte. Quando servo la seconda, la faccio rimbalzare 5 volte. Sono tutti metodi che mi fanno sentire che è la velocità giusta per la partita", la spiegazione. —[email protected] (Web Info)