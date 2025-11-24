News

Sinner e le tasse pagate in Italia nel 2025: perché Jannik è tra i maggiori contribuenti del Paese

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner non paga le tasse in Italia? Non è proprio così. Il fuoriclasse azzurro è residente a Montecarlo e può beneficiare di alcuni vantaggi, ma ha vinto nell’ultimo anno circa 5 milioni di euro nei tornei disputati in Italia e ha versato circa 1,5 milioni di euro al fisco italiano. Una cifra importante, tutto secondo le norme fiscali nazionali. A questi si aggiungono poi le imposte legate ai tanti contratti di sponsorizzazione, agli eventuali redditi da attività svolte sul territorio e agli immobili di proprietà sulla penisola. La stima pubblicata da ItaliaOggi porta così Jannik a essere “tra i maggiori contribuenti ‘persona fisica’ in Italia”. 

Sinner vive a Montecarlo dal 2020 e in questo la sua decisione non è diversa da quella di tanti altri campioni di livello internazionale, visti i vantaggi dal punto di vista fiscale che ci sono nel Principato. Cosa diversa, però, dal dire che l’azzurro non paghi le tasse in Italia. A dimostrarlo, ci sono i numeri. E i versamenti al fisco, come quelli (molto importanti) del 2025. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, Kiev riscrive il piano di pace con...

Sclerosi multipla, Bandiera (Aism): “Caregiver fondamentali ma ancora...

Famiglia nel bosco, Parietti: ”Servizi sociali si occupino...

Lenti a contatto senza segreti, al via a...

Roma, condannato in appello protagonista video hit ‘Amico...

Regionali Campania, Puglia e Veneto: le reazioni di...

Giappone, Tokyo costruisce resilienza climatica con Ia e...

Belve, Magnini: “Storia con Federica Pellegrini non è...

Bodo-Juve a rischio rinvio? Allerta neve per la...

Torino, grave neonata partorita in casa a Ciriè