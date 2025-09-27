News

Sinner-Atmane, l’azzurro in campo negli ottavi di Pechino – Diretta

by Adnkronos
(Adnkronos) – È il giorno di Jannik Sinner. Il tennista azzurro, numero due del mondo dopo la sconfitta in finale Us Open contro Carlos Alcaraz, sfida oggi, sabato 27 settembre, il francese Terence Atmane, numero 68 del ranking, negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Pechino. Sinner all'esordio in Cina, primo torneo dello swing asiatico che culminerà nel Masters 1000 di Shanghai, ha battuto il croato Marin Cilic, imponendosi in due set con il punteggio di 6-2, 6-2. Atmane invece, dal canto suo, ha superato al debutto il cinese e 'padrone di casa' Zhang. In caso di vittoria Jannik affronterebbe, ai quarti di finale di Pechino, il vincente della sfida tra l'ungherese Fabian Marozsan e il francese Alexandre Muller.  —[email protected] (Web Info)

