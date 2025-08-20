News

Scontro tra treno merci e regionale su linea Brennero, tre feriti lievi

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Sono tre i feriti lievi nello scontro avvenuto sulla linea del Brennero fra un treno merci e un treno regionale tra Mezzocorona e Trento nord. Una donna è stata trasportata dal 118 in ospedale mentre gli altri due sono andati autonomamente a farsi medicare. La linea è ancora interrotta.  Da una prima ricostruzione di Rfi, durante le operazioni di manovra i carri merci a Trento Roncafort si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale e l'uscita dai binari di una sola carrozza. I passeggeri del treno regionale stanno proseguendo il viaggio in autobus. —[email protected] (Web Info)

