News

Roma, ‘danke Hitler’ e ‘israeliano sub umano’: scritte antisemite ai Parioli

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Sono in corso le indagini dei Carabinieri sulle scritte antisemite comparse domenica pomeriggio sulle serrande di alcuni garage in alcune vie dei Parioli, a Roma, vicine a via Scarpellini dove c'è la sinagoga ebraica. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere che sono presenti nella zona per individuare gli autori. Le scritte, realizzate con uno spray nero, tra cui ''israeliano sub umano" con due svastiche, ''più essere umano meno essere ebreo-Gaza resisti'', ''danke Hitler'', sono comparse in via Archimede, via Nicola Martelli e via Ettore Ximenes. La segnalazione è arrivata al 112 nel pomeriggio e subito sono scattate le indagini.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ascolti tv, chi ha vinto domenica tra ‘La...

Career & Innovation Day 2025: a Napoli il...

Sinner: “Ora alzare il livello per battere Alcaraz”....

Auto investe due pedoni a Roma, morto un...

Attentato a Gerusalemme est, quattro morti

Gaza, dalla Spagna di Sanchez “nuove misure per...

Israele-Italia, oggi qualificazioni Mondiali 2026: orario, probabili formazioni...

Roma, auto contro muro a Lavinio: muore 27enne

Ucraina, Trump: “Presto parlerò con Putin, non sono...

Varca d’Oro Fest 2025: il mare d’inverno diventa...