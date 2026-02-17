Rizzo (UniPi): “Anti-Rsv fondamentale per i più vulnerabili”

(Adnkronos) – “Lo studio Optum mostra un impatto della vaccinazione, sia sui soggetti vaccinati che sui soggetti non vaccinati, fino al 20% in termini di riduzione delle complicanze respiratorie e delle malattie croniche ostruttive. Questi dati confermano quanto la vaccinazione possa influenzare positivamente la qualità di vita delle persone anziane, preservandone la capacità funzionale e riducendo la necessità di supporto da familiari e caregiver”. Lo ha detto Caterina Rizzo, professoressa di Igiene e medicina preventiva Università di Pisa, al congresso internazionale Resvinet a Roma, dedicato all’impatto del virus respiratorio sinciziale (Rsv) sulle persone adulte e sui pazienti fragili.

Secondo l’esperta, la vaccinazione “offre una protezione anche durante il ricovero ospedaliero”, contribuendo a prevenire la trasmissione del virus in ambienti particolarmente a rischio. “La copertura vaccinale – spiega Rizzo – può evitare che i pazienti contraggano la malattia proprio durante la degenza. In ospedale, infatti, la trasmissione dei virus può comunque verificarsi, ad esempio quando viene ricoverato un paziente in fase di incubazione o asintomatico ma contagioso. Per questo la vaccinazione rappresenta un valore aggiunto: come già accade per influenza e Covid, anche quella contro l’Rsv è uno strumento fondamentale per proteggere le persone più vulnerabili”.

Rizzo ha poi sottolineato il potenziale della vaccinazione nell’ambito del Piano nazionale di prevenzione vaccinale. “Oltre ai benefici immediati sulla salute, l’introduzione del vaccino contro l’Rsv contribuirebbe a ridurre le ospedalizzazioni dovute alle infezioni delle vie respiratorie inferiori. Il primo effetto concreto – ha poi concluso – sarebbe quindi una diminuzione degli accessi al Pronto soccorso. Studi di costo-efficacia mostrano come l’implementazione della vaccinazione sia vantaggiosa anche dal punto di vista economico per il sistema sanitario”.

