News

Rimossi i profili social di Fabrizio Corona e Falsissimo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Niente più traccia di Fabrizio Corona e Falsissimo su Instagram. Nelle ultime ore, diverse piattaforme digitali stanno rimuovendo e oscurando i profili social di Fabrizio Corona. Su Instagram niente più post, né sul suo profilo personale, né nella pagina Falsissimo dove le ultime puntate avevano provocato una reazione legale di Mediaset e di Alfonso Signorini. La rimozione di queste ore, da quanto trapela, sarebbe legata a un’azione legale di Mediaset che va a colpire, come nel caso dell’ultima puntata dello scorso gennaio, le leggi che riguardano il copyright.  

 

“Contro Fabrizio Corona è in atto un’operazione di oscurantismo che non è degna di questo Paese. E’ censura pura e la gente lo capisce bene”. Ivano Chiesa, da sempre legale di Fabrizio Corona, non usa mezzi termini per commentare, interpellato dall’Adnkronos, la decisione di alcune piattaforme digitali di rimuovere e cancellare i contenuti social di Fabrizio Corona e del profilo Falsissimo dopo le puntate contro Mediaset e alcuni suoi volti noti.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ascolti tv, 2 febbraio: ‘La Preside’ su Rai1...

Norvegia, si apre processo a figlio principessa ereditaria....

Sicurezza e ordine pubblico, Cdm atteso per giovedì...

Neve al Nord, 20 gradi al Sud e...

Salerno, salumiere ucciso a coltellate nel suo negozio:...

Trump chiede ad Harvard un risarcimento da un...

Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e...

Iran, presidente Pezeshkian: “Ho chiesto a ministro Araghchi...

Albanese oggi alla Camera per report su Gaza,...

‘L’invisibile’, stasera su Rai1 il ‘racconto civile’ della...