News

Riccardo Chailly torna sabato sul podio della Scala dopo il malore

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Riccardo Chailly tornerà domani, sabato 13 dicembre, a dirigere Lady Macbeth, dopo il malore di mercoledì scorso. A darne notizia è la stessa Scala di Milano Una promessa mantenuta, visto che ieri sui social aveva scritto che “sarebbe tornato molto presto”, dopo il ricovero al Centro cardiologico Monzino.  

 

Il maestro Chailly è stato colto da un malore mercoledì sera, mentre dirigeva la seconda recita di ‘Una lady Macbeth del distretto di Mcensk’ al Teatro alla Scala. La rappresentazione era stata interrotta e il 72enne era stato portato con l’ambulanza per accertamenti al Monzino di Milano.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Carta d’identità a Roma, sabato 12 dicembre la...

Carte Pokemon di contrabbando sequestrate a Linate

Mostro di Firenze, documento inedito di ‘Pulp Podcast’...

Mattarella: “Minacciare l’uso di armi nucleari è un...

Alcaraz, sfida a Sinner: “Obiettivo del 2026? Vincere...

I piccioni nel bilancio delle città, migliaia di...

Usa, Natalizia: “Processi geopolitici ed economici in atto...

Caso Epstein, diffuse nuove immagini con Trump, Bannon,...

Meloni con Abu Mazen ad Atreju: “Questione mediorientale...

Il tesoro romano scoperto in Francia, decine di...