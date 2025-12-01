News

Reggio Calabria, assalto a portavalori in galleria: bottino da due milioni di euro

by Adnkronos
(Adnkronos) – Ammonterebbe a due milioni di euro il bottino trafugato dai malviventi che, all’alba di questa mattina, hanno assaltato un portavalori lungo l’autostrada A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, vicino Reggio Calabria. Ad agire sarebbe stato un commando che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe riuscito a isolare la zona spargendo chiodi sull’asfalto e dando alle fiamme due auto in mezzo alle corsie per interdire l’accesso agli altri veicoli. L’assalto al portavalori è stato compiuto all’interno della galleria. Esplosi anche alcuni colpi d’arma da fuoco, fortunatamente senza feriti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco intervenuti a domare le fiamme, carabinieri e polizia, che indagano sull’accaduto. La circolazione autostradale è rimasta bloccata per oltre un’ora in direzione Salerno.  

cronaca

