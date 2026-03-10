News

Ponte Messina, Salvini: “Non do più date, spero avvio lavori entro anno”

(Adnkronos) – Sul ponte sullo stretto di Messina “non do più scadenze mensili perché ho imparato che tra corsi, ricorsi, corte dei conti e comitati del no, prima voglio vedere la carte. Il mio obiettivo è che questo sia l’anno dell’avvio dei lavori del benedetto ponte di Messina”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervistato da Bruno Vespa nella prima giornata di LetExpo 2026. “Porti d’Italia Spa è stata approvata, ci ha lavorato il vice ministro Rixi, è un’innovazione fondamentale per coordinare gli immensi fondi – parliamo di diversi miliardi di euro – che il ministero sta erogando per lo sviluppo delle autorità portuali. Un’autorità di coordinamento, senza togliere autonomia a nessuno. Conto che la società inizi a operare entro il 2026”. 

