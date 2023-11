Palazzo Henriquez, affidata la pulizia straordinaria alla Cooperativa “Volta Pagina”

Sarà la cooperativa sociale “Volta Pagina” di Vittoria a curare la pulizia straordinaria di Palazzo Henriquez. È stato siglato ieri mattina, alla presenza del sindaco Francesco Aiello, del dirigente comunale Giuseppe Sulsenti, dei rappresentanti della cooperativa sociale e dei lavoratori interessati, l’affidamento per la pulizia straordinaria dell’ex carcere di Vittoria. Nelle more di una imminente riapertura al pubblico del Palazzo Henriquez, l’Amministrazione comunale ha affidato alla cooperativa “Volta Pagina” un incarico che prevede la pulizia straordinaria dei locali e la manutenzione e sistemazione del verde .

La cooperativa sociale sin dall’ottobre 2022 ha lanciato il ramo aziendale “Tuttiafare”, un vero e proprio progetto imprenditoriale che si occupa di gestire gli affidamenti e i progetti dedicati al sociale, con lo scopo di creare opportunità di lavoro “vero” e di inclusione per soggetti svantaggiati.



L’affidamento del Comune di Vittoria non rappresenta soltanto una lodevole iniziativa, ma costituisce un impegno concreto verso la costruzione di una comunità inclusiva e solidale.

“La mission di Volta Pagina – ha dichiarato Rodolfo Ficicchia, responsabile del ramo aziendale “Tuttiafare” – con nostra grande soddisfazione si qualifica ancora di più, realizzando l’avviamento al lavoro dei nostri cari ospiti per la cura e la manutenzione di uno dei monumenti storici più importanti del nostro territorio, quale è Palazzo Enriquez ex carcere della città. Da domani quattro dei nostri ragazzi accudiranno questo monumento che diventerà luogo della promozione e dell’integrazione di chi è meno fortunato di noi. Ringrazio il Sindaco on. Prof. Francesco Aiello nonché il dirigente dott. Giuseppe Sulsenti per aver creduto in questo progetto di promozione. Da parte nostra faremo di tutto per essere all’altezza del compito affidatoci”

“Volta Pagina” è una cooperativa di tipo A-B iscritta all’albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, che si occupa di servizi assistenziali quali la gestione di comunità alloggio per disabili psichici “Palcoscenico 180” e delle strutture residenziali per anziani “Senior Social House” di Vittoria. A questa attività affianca incarichi finalizzati all’inserimento o alla ricollocazione di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro.