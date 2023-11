IMMAGI]NA FILM FESTIVAL, V EDIZIONE

La tre giorni di video danza, film sperimentali, workshop, performance e incontri, con il sostegno della Film Commission Regione Campania, ha ricevuto 100 candidature provenienti da 30 paesi del mondo

Avrà luogo da venerdì 17 a domenica 19 novembre, all’Artgarage di Pozzuoli (Viale Bognar, 21), la V edizione di “IMMAGI]NA Film Festival”, una tre giorni di video danza e di film sperimentali. Nel corso del festival, organizzato e promosso da ArtGarage, centro di produzione delle arti performative contemporanee, con il sostegno della Fondazione Film Commission Regione Campania, saranno presentati i film selezionati tra 100 candidature provenienti da 30 paesi del mondo.

“IMMAGI]NA Film Festival” si concentra principalmente sull’interazione tra la danza e le tecniche del cinema, esplorando le possibilità e i confini di queste forme d’arte, divulgando il linguaggio della “dance for camera”, sempre più diffuso e utilizzato dai coreografi per lo sviluppo della propria ricerca coreografica. Il Festival sarà suddiviso in due categorie: Dance for camera (cortometraggi e documentari) ed Experimental Film .

Nei tre giorni si svolgeranno inoltre:

Workshop con: Simona Lisi laboratorio di Screen Contact – Masterclass di Videodanza ed embodiment dei processi creativi.

Performance di Compagnia danza Estemporada – Compagnia Vialuni di Ajaccio – Dance Hause di Milano.

Gli incontri con i registi dei corti in concorso e con Francesco Lettieri, affermato regista partenopeo, saranno moderati da Manuela Barbato.

Tra i Premi anche uno dedicato alla memoria di Marilena Riccio, prima ballerina del Teatro di San Carlo e ideatrice del Coreografo Elettronico, il festival precursore che ha contribuito allo sviluppo della video danza nel nostro paese. Una giuria di esperti, oltre che una giuria popolare costituita da studenti e danzatori professionisti, proclamerà i migliori video di questa edizione.

LA GIURIA :

Giuseppe Borrone – Presidente di giuria

Storico del cinema e direttore artistico e collaboratore per numeri festival cinematografici – IT

Francesco Lettieri

Regista e sceneggiatore Premiato con il Premio alla 78° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia

Ana Macara

Direttrice Quinzena de Danca de Almada – International dance Festival – PT

Maria di Razza

Regista film di animazione premiata ai Nastri d’Argento

Letizia Gioia Monda

Ricercatrice Discipline dello Spettacolo Università di Torino

IL PROGRAMMA:

17 novembre 2023

a partire delle ore 20.00

Performance di Gruppo Emotion e Danza Estemporada

Proiezione dei corti realizzati con Simona Lisi

da HumanBodies program – Napoli e Ways Traning Program – Bruxelles –

A seguire, proiezioni video in concorso

18 novembre 2023

a partire dalle 19.00

Performance della Compagnia Vialuni di Ajaccio e Dance Hause di Milano

Talk with Manuela Barbato

ospiti i registi dei corti in concorso

A seguire, proiezioni video in concorso

19 novembre 2023

a partire dalle ore 18.00

Talk with Manuela Barbato e Francesco Lettieri.